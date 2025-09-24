Yakuza 0 Directorʼs Cut и две Yakuza Kiwami выйдут на PS5 и Xbox Series

На шоу RGG Summit 2025 прозвучало несколько анонсов, связанных с серией Like a Dragon/Yakuza.

Среди главных новинок можно выделить Yakuza Kiwami 3 и спин-офф Dark Ties. Обе игры относятся к Yakuza 3, а их релиз ожидается в феврале 2026 года.

Также анонсировали режиссёрскую версию Yakuza 0 для PC, PS5 и Xbox Series. Релиз полного издания приквела серии ожидается 8 декабря.

Режим Red Light Raid появится в пострелизном обьновлении.

Сохранения из оригинальной Yakuza 0 на PC, PS4 и Xbox One нельзя будет перенести в Yakuza 0 Directorʼs Cut.

Оригинальную Yakuza 0 на PC, PS4 и Xbox One нельзя будет обновить до Yakuza 0 Directorʼs Cut.

В настоящее время Yakuza 0 Directorʼs Cut доступна на Nintendo Switch 2.

Кроме того, 8 декабря состоится релиз Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 на PS5 и Xbox Series. А версия для PC получит обновление с поддержкой дополнительных языков, включая русский язык (субтитры).

Напомним, что перед этим, 13 ноября, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут на Nintendo Switch 2.

Обе части доступны на PC, PlayStation и Xbox, а Yakuza Kiwami ещё и на первой Switch, где она разлетелась «как горячие пирожки».