Китайцы сделали пародию на Escape from Tarkov с уточками

Китайская компания bilibili и студия Team Soda объявили, что их грядущая игра Escape from Duckov выйдет 16 октября.

Информация об этом опубликована в трейлере.

Проект разрабатывается как пародийная вариация популярного экстракшн-шутера Escape from Tarkov от команды Battlestate Games, основанной в Санкт-Петербурге. С той разницей, что играть предстоит за вооруженных смешных уточек.

Заявлена локализация субтитров и интерфейса на русский язык, озвучка в игре по понятным причинам отсутствует.

В описании проекта в Steam торчат уши машинного перевода, целиком это выглядит следующим образом:

"Однопользовательская стрельба с углом обзора, поиск различных материалов, создание вашего укрытия, повышение боевой эффективности. Будьте осторожны с различными врагами, и после поражения вы потеряете снаряжение на теле. Но это не важно, хорошая инфраструктура, мы скоро сможем вернуться!"

Формулу шутера с эвакуацией в последние годы безуспешно старались повторить многие крупные издательства, среди которых EA и Ubisoft, но никто из них до этого не делал ставку на юмор.

Помимо онлайн-магазина компании Valve игра Escape from Duckov будет доступна в Epic Games Store и Mac App Store.