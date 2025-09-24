Вышел релизный трейлер гоночной игры Sonic Racing: CrossWorlds

Издательство SEGA представило финальный трейлер своей игры Sonic Racing: CrossWorlds.

В ролике разноцветные ежи и прочие зверушки соревнуются друг с другом на ярких гоночных треках.

Авторы позиционируют свой проект как конкурента вышедшей ранее Mario Kart World от Nintendo.

Пользователи, оформившие предварительный заказ Deluxe-издания, уже могут погрузиться в игру. Релиз стандартной версии на всех платформах состоится завтра - 25 сентября.

На старте Sonic Racing: CrossWorlds получает восторженный прием у аудитории - в Steam рейтинг на момент написания данной заметки составляет 98% на основе более 1,7 тыс. оценок.