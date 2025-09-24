Baseus выпустила компактный 100-Вт зарядник за $28

Компания Baseus представила новый зарядный адаптер EnerFill FN11 Mini Cube на базе GaN-технологии.

© Ferra.ru

Устройство поступило в продажу на JD.com по цене 199 юаней (около $28) и комплектуется кабелем USB-C длиной 1,5 м.

Адаптер оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A, поддерживает мощность до 100 Вт и способен зарядить MacBook Pro 14″ с чипом M3 Pro примерно за 1 час 40 минут.

При подключении нескольких устройств, зарядка распределяет ток автоматически: например, 70 Вт + 30 Вт через два USB-C или 60 Вт + 22 Вт + 18 Вт при использовании всех трёх портов.

© Gizmochina

USB-A выдаёт до 22,5 Вт, а поддержка протоколов PD 3.0 обеспечивает совместимость с ноутбуками, смартфонами, планшетами, камерами и портативными консолями.

В числе примеров — до 55% заряда iPhone 16 Pro Max за 30 минут и до 47% для HUAWEI Mate 60 Pro.

Корпус зарядника имеет размеры 65 × 43 × 44 мм и весит 183 г. Встроенные складные вилки и поддержка диапазона 100–240 В делают модель удобной для путешествий.