Google Play Games с запуском Android-игр на ПК вышел из беты спустя 3 года

Google официально завершила бета-тестирование сервиса Play Games для ПК, который позволяет запускать Android-игры на Windows.

© Ferra.ru

Платформа была представлена в 2022 году и более трёх лет оставалась в статусе бета, прежде чем компания объявила о её полноценном запуске.

Для текущих пользователей ничего не изменится — приложение продолжит работать в прежнем виде и доступно в 130 странах. Главное отличие теперь заключается в том, что Google рассматривает сервис как полностью стабильный продукт, а не эксперимент.

Это важно, учитывая репутацию компании, часто закрывающей проекты.

Каталог Google Play Games на ПК насчитывает свыше 200 000 игр, включая Subnautica, Enter the Gungeon и Delta Force. Прогресс синхронизируется между ПК и мобильными устройствами, а управление поддерживает клавиатуру, мышь и геймпады.

Ранее в этом году Google сняла ограничение на число совместимых игр, сделав доступными все тайтлы из Play Store.

Также появились новые функции — отслеживание статистики и достижений, а ещё генеративные ИИ-аватары для профилей.