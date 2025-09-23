«Напрашивается кик ICY»: OverDrive — о игроке VP по Counter-Strike 2

Киберспортивный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков подвёл итоги выступления Virtus.pro на турнире FISSURE Playground 2 — CS. Эксперт отметил успешный дебют Вадима tO0RO Арькова и резко высказался о Кайсаре ICY Файзнурове:

Я уже говорил об этом, но можно ещё раз Virtus.pro официально похвалить: tO0RO — действительно в порядке, хороший пик. Это плюс VP. Самое главное, она показала, что VP.Prodigy — хороший проект, оттуда можно брать классных игроков. Сразу напрашивается кик ICY, потому что он отвратителен.

Бирюков также подчеркнул, что новичок сумел добавить «бодрячка» в игру команды и даже показать опытным FL1T и fame, как нужно действовать в ключевых моментах.

Напомним, FISSURE Playground 2 проходил с 12 по 21 сентября в Белграде. Призовой фонд составил $ 1,25 млн. Virtus.pro остановилась на 9-11-м месте и заработала $ 23,3 тыс. Турнир стал дебютным для tO0RO, а также для Ильи Perfecto Залуцкого в роли капитана.