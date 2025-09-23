Как открыть крюк-кошку в Dying Light: The Beast

В Dying Light: The Beast крюк-кошка открывается не так быстро, как в предыдущих играх серии, и играет не такую важную роль. Но он все равно будет полезен как опытным, так и начинающим охотникам на зомби. Портал PC Gamer рассказал, как его открыть.

© Steam

Чтобы найти крюк-кошку, вам нужно дойти до сюжетного задания Some Like It Dark. Оно разворачивается в долине, к северо-востоку от старого города, где противники более опасные: к моменту, когда вы доберетесь до этого квеста, вы должны прокачаться минимум до 6 уровня.

Задание отправляет игрока на помощь незнакомцу в долине, которого зажали солдаты Барона. После победы над ними незнакомец, Свен, попросит найти его пропавших товарищей. Найдя их (и убив еще группу солдат Барона), вы вернетесь к Свену в его новом убежище. Поговорите с ним, и он отправит вас на следующую цепочку заданий, в ходе которой предстоит карабкаться по радиовышкам.

Наконец, в награду за выполнение этих заданий Свет подарит крюк-кошку. Крафтить его не нужно — достаточно просто экипировать устройство в слот для инструментов.