DLSS 4 ушел в отрыв от DLSS 3, AMS FSR 3 и Intel XeSS по качеству картинки

Автор YouTube-канала 313° VRM продемонстрировал, как в разных играх влияют на графику DLSS 4, DLSS 3, FSR 3 и XeSS.

Для проведения тестов блогер выбрал три игры с технологиями апскелинга. Это Cyberpunk 2077, Indiana Jones и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Компьютерная сборка включала процессор i5-14600KF в разгоне до 5,5 ГГц по P-ядрам и 4,1 ГГц по E-ядрам, матплату Maxsun iCraft Z790, оперативную память на 64 ГБ DDR5 от KingBank в разгоне до 6800, блок питания DeepCool PQ1000G Gold, накопитель SSD Kingston Fury Renegate 2 ТБ, видеокарту RTX 5060 Ti в исполнении MSI Inspire.

Cyberpunk запускалась с максимальными настройками графики в разрешении QHD. При включении DLSS 4 (с DLAA) произошла просадка в производительности, но картинка стала чётче, исчезло мерцание. В целом лучше всего в QHD включать максимум DLSS "Баланс". Иначе качество изображения станет совсем ужасным. Лучший же выбор - это DLSS на "Качество".

В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater блогер выбрал бы либо TSR, либо DLAA как сглаживание и DLSS "Качество".

Качество графики в остальных играх вы можете оценить на видео ниже.

Вывод

В большинстве своём в протестированных играх DLSS показывает себя лучше. Но проблемы даже в DLSS 4 остались такими же, какие они и были раньше. Это, например, гостинг. При этом DLSS 4 даёт менее мыльную картинку, чем XeSS, и без ряби, как в FSR 3.