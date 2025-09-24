Вышел новый трейлер ARC Raiders

Игра ARC Raiders получила новый трейлер.

В нем авторы объявляют о старте приема предварительных заказов.

В российском сегменте онлайн-магазина Steam за новинку просят 3220 руб. в стандартном издании. Deluxe-версия оценена в 4830 руб.

Разработкой занимается студия Embark, состоящая из выходцев Dice, которые ранее уже отличились умеренно успешной The Finals.

Новый проект позиционируется как экстракшен-шутер, действие которого "разворачивается в суровом будущем на Земле, атакованной загадочными механическими захватчиками".

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.

Релиз запланирован на 30 октября текущего года.