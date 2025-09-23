Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление игры

Студия GSC Game World выпустила обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч под названием Night of the Hunter уже доступен на всех платформах и включает как новые игровые возможности, так и исправления большого числа ошибок, сообщает портал DTF.

Ключевым нововведением стало появление прибора ночного видения, которые значительно упрощают передвижение и сражения в условиях низкой освещенности. Причем разработчики адаптировали поведение NPC под использование нового оборудования.

Помимо этого, в игру добавлено смещение оружия, NPC теперь могут собирать трофеи с поверженных мутантов, а содержимое схронов получило ребаланс.

Среди других изменений — новая аномалия «Огненный шар», уникальные образцы вооружения и расширенные модели NPC-женщин с обновленными лицами и прическами. Также разработчики улучшили оптимизацию игры на уровне процессора.

Патч включает исправления десятков ошибок, связанных с поведением NPC, игровыми квестами и общей стабильностью проекта. Полный список изменений опубликован в Steam.

