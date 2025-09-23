Clair Obscur: Expedition 33 отметили наградой на Japan Game Awards

Создатели JRPG Clair Obscur: Expedition 33 получили награду Breakthrough Award на Japan Game Awards.

© кадр из игры

«Игра Expedition 33 вдохновлена множеством невероятных японских ролевых игр, на которых мы выросли и которые любим, поэтому признание в Японии важно для нас и имеет большое личное значение», — прокомментировали награждение в Sandfall.

Премию Clair Obscur: Expedition 33 вручили в категории «Прорыв». На награждении отметили, что разработчикам удалось создать игру, которой «ещё не было».

Ранее геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош посетил разработчиков Lies of P из Round8 Studios. Они поделились мнением о лучшем времени для видеоигр, а также обсудили вопросы, связанные с созданием своих проектов.

Студия GamesVoice накануне показала актёров, которые примут участие в озвучке Clair Obscur: Expedition 33. Закончить работу и представить её аудитории собираются уже до конца года.