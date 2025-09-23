Авторы Genshin Impact представили Petit Planet — игру в духе Animal Crossing

Китайская компания MiHoYo представила первый тизер Petit Planet — своей новой игры. У проекта в духе культовой серии Animal Crossing пока нет даты выхода.

Впервые о Petit Planet стало известно ещё в 2023 году. По данным инсайдеров, это новый большой проект MiHoYo, который призван конкурировать с серией Animal Crossing от Nintendo. В нём игроки переезжают на необитаемый остров и начинают его постепенно обживать: добывать ресурсы, обустраивать своё жилище, выращивать продукты и заботиться о питомцах.

Инсайдеры также сообщают, что у Petit Planet пройдёт одно публичное бета-тестирование, а релиз экшена состоится в 2026 году. Возможно, первые детали игры появятся на выставке Tokyo Game Show 2025 до конца сентября.