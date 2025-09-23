Qualcomm и MediaTek переплатили TSMC за 3-нм чипы

Qualcomm и MediaTek заплатили TSMC значительно больше за производство новых чипов Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. По данным отраслевых источников, стоимость использования 3-нм технологии N3P выросла, и MediaTek пришлось переплатить около 24%, а Qualcomm — около 16%.

© Ferra.ru

Хотя новая технология обеспечивает лишь небольшой прирост производительности — около 5% при том же энергопотреблении, а также экономию энергии на уровне 5−10%, производителям смартфонов пришлось соглашаться на более высокую цену, чтобы получить доступ к современным кристаллам. В отчётах также упоминается Apple, но конкретные цифры по её заказам не раскрываются.

Рост цен связан с увеличением стоимости самих пластин: переход с предыдущего процесса 3-нм N3E на N3P подорожал примерно на 20%. Для MediaTek и Qualcomm это означает прямое удорожание компонентов, что может повлиять на конечную цену их флагманских смартфонов.

При этом будущие чипы TSMC по 2-нм технологии обещают быть ещё дороже — до 50% выше по цене. Кроме того, большая часть начальной производственной мощности этих кристаллов уже забронирована Apple, что оставляет ограниченные объёмы для конкурентов.