Вышел трейлер игры OD: Knock от Хидэо Кодзимы

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима представил трейлер своей грядущей игры.

На ранних этапах она проходила под рабочим названием Overdose. Теперь заголовок сократился до аббревиатуры из двух букв и обзавелся приставкой "Стук" - в итоге получилось OD: Knock.

Главную роль в проекте исполняет София Лиллис, наиболее известная широкой аудитории по дилогии "Оно" Энди Мускетти.

В ролике главная героиня под треск счетчика Гейгера зажигает свечи, но в комнате становится все темнее и начинают происходить жуткие события.

Проект разрабатывается на Unreal Engine 5 студией Kojima Productions в тесном сотрудничестве с Microsoft и планируется как психологический хоррор.

В обсуждениях под видео на различных онлайн-площадках часто высказываются мнения о том, что в новой работе Кодзима сможет реализовать задумки и наработки, которые у него не получилось воплотить в отмененном продолжении P.T. - интерактивном тизере несостоявшейся Silent Hill с Норманом Ридусом.

Дата релиза и целевые платформы OD: Knock пока не обозначены.