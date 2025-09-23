TSMC подтвердила заказы на чипы 2 нм от 15 компаний

Среди первых клиентов оказались Apple, Intel, AMD и MediaTek

Компания TSMC получила заказы примерно от 15 клиентов на производство процессоров по техпроцессу 2 нм. Об этом заявил Ахмад Хан, руководитель подразделения Semiconductor Products and Customers в компании KLA, которая занимается поставками оборудования для фабрик. По его словам, большая часть заказов связана с процессорами для высокопроизводительных вычислений — от персональных компьютеров до дата-центров.

Традиционно первой новой технологией TSMC пользовалась Apple, но в случае с 2 нм среди ранних заказчиков оказались также Intel, AMD и MediaTek. Apple планирует использовать новые процессоры в моделях A19 и A19 Pro для смартфонов и планшетов, а также в будущих чипах серии M для компьютеров Mac. AMD и MediaTek уже подтвердили планы выпуска 2 нм процессоров в 2026 году, а Intel заявила о намерении применить этот техпроцесс в линейке Nova Lake, которая выйдет в 2025 году.

Кроме того, ожидается, что к числу клиентов присоединятся Broadcom и Qualcomm, так как технология открывает преимущества для мобильных и серверных решений. С учетом растущего интереса компания TSMC готовит к запуску три фабрики с поддержкой 2 нм на Тайване и ускоряет строительство завода в Аризоне.