Пираты слили Silent Hill f на торренты за пару дней до выхода

Konami выпустила новый сурвайвл-хоррор Silent Hill f для владельцев Deluxe-изданий, однако уже в день раннего доступа проект появился на торрент-трекерах. Об этом пираты сообщили на форуме Reddit.

Причина — отсутствие серьезных защитных механизмов: разработчики ограничились стандартными DRM-системами цифровых магазинов. Взломом занялась известная в пиратской среде группа Rune, которой удалось обойти защиту при помощи эмулятора всего за несколько часов после выхода раннего доступа. По данным predb, размер распространяемого образа игры составляет 42,5 ГБ.

Примечательно, что полноценный релиз игры состоится лишь 25 сентября. Таким образом, пираты получили возможность сыграть раньше предзаказавших проект пользователей.

Silent Hill f на OpenCritic получила 87 баллов из 100, а в Steam у проекта 85% положительных отзывов из 133 обзоров. Пользователи отмечают сильную атмосферу, визуальное исполнение и проработанный сюжет. Отдельно подчеркивается стабильная работа игры, несмотря на использование ресурсоемкого движка Unreal Engine 5.

