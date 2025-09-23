Тревор из GTA признался в любви к литературе и Достоевскому

Актёр Стивен Огг, получивший широкую известность благодаря роли Тревора Филлипса в Grand Theft Auto V, заявил, что не испытывает интереса к выходу GTA VI и признался в любви к литературе. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

По словам артиста, он никогда не был геймером и поэтому не связывает с проектом особых ожиданий.

«Я ничего не чувствую внутри [к GTA VI]. Я не геймер. Я никогда не играл в видеоигры, поэтому абсолютно ничего не чувствую», — подчеркнул Огг.

Актер рассказал, что недавно кто-то из его знакомых посоветовал ему впервые сыграть в GTA V. В ответ он привел литературную аналогию: по его мнению, это равносильно совету прочитать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Сравнение, по словам артиста, поставило собеседника в тупик.

Огг отметил, что предпочитает книги видеоиграм, однако не исключает возможного участия в GTA VI, пусть даже в эпизодической роли.

Выход GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК пока не анонсирована.

Ранее был опубликован трейлер аниме по Death Stranding.