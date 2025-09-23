Вышел трейлер Ananta, которую называют китайским клоном GTA

Китайский гигант NetEase поделился вторым геймплейным трейлером своей грядущей игры Ananta.

Уже после первого показа ее в геймерском комьюнити прозвали GTA-клоном в стиле аниме.

Судя по высказываниям под видео и обсуждениям на различных социальных онлайн-площадках, после нового ролика вышеобозначенное мнение стало еще более массовым.

Кроме того, пользователи отмечают среди референсов практически прямые цитирования из серий Marvel's Spiderman, Batman Arkham, Watchdog и Yakuza.

При этом отдельные комментаторы иронично отмечают, что потенциально для запуска и нормальной работы столь масштабного и амбициозного проекта может потребоваться аппаратная мощность и производительность, сопоставимая с суперкомпьютерами NASA.

Дата релиза не обозначена, на данном этапе доступна предварительная регистрация.