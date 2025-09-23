Вышел трейлер Ananta, которую называют китайским клоном GTA

Вышел трейлер игры Ananta, которую называют китайским клоном GTA
Китайский гигант NetEase поделился вторым геймплейным трейлером своей грядущей игры Ananta.
Уже после первого показа ее в геймерском комьюнити прозвали GTA-клоном в стиле аниме.
Судя по высказываниям под видео и обсуждениям на различных социальных онлайн-площадках, после нового ролика вышеобозначенное мнение стало еще более массовым.
Кроме того, пользователи отмечают среди референсов практически прямые цитирования из серий Marvel's Spiderman, Batman Arkham, Watchdog и Yakuza.
При этом отдельные комментаторы иронично отмечают, что потенциально для запуска и нормальной работы столь масштабного и амбициозного проекта может потребоваться аппаратная мощность и производительность, сопоставимая с суперкомпьютерами NASA.
Дата релиза не обозначена, на данном этапе доступна предварительная регистрация.