Портативку GPD Win 5 протестировали в Cyberpunk 2077 и God of War

YouTube-канал ETA PRIME опубликовал обзор портативной игровой консоли GPD Win 5, построенной на чипе Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S.

Устройство проверили в ряде современных игр и результаты оказались впечатляющими. Так, в Cyberpunk 2077 при настройках, аналогичных Steam Deck, и в разрешении 1080p консоль обеспечила 70–80 fps при энергопотреблении 45 Вт.

В God of War Ragnarok удалось достичь схожего фреймрейта при высоких настройках, FSR Quality и лимите в 30 Вт. Borderlands 4 в 1080p с пресетом Medium и FSR Balanced показала 55–65 fps, а в Forza Horizon 5 консоль выдала около 100 fps даже при ограничении в 18 Вт.

Что касается автономности, при максимальной нагрузке (45 Вт) аккумулятора хватает примерно на 1 час 10 минут. Снизив TDP до 25 Вт, можно играть около 2 часов, а при легких инди-проектах с потреблением 10 Вт батарея работает до 8 часов.