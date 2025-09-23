Апскейлер FSR 4 запустили на Radeon RX 6800 XT

После утечки исходного кода AMD FSR 4, пользователи смогли активировать технологию на видеокартах, которые официально не поддерживаются.

Один из энтузиастов с форума Chiphell запустил FSR 4.0.2 на Radeon RX 6800 XT (архитектура RDNA 2), протестировав апскейлер в игре Stellar Blade с помощью модифицированной DLL-библиотеки.

Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, качество изображения заметно выросло по сравнению с FSR 3: детализация стала выше, картинка — чётче. С другой стороны, производительность упала.

В режиме Quality игра ранее показывала свыше 110 кадров в секунду, а с FSR 4 показатель снизился до 100–107 fps, что означает потерю 10–20%.

Причина заключается в том, что RDNA 2 не поддерживает аппаратные инструкции WMMA, необходимые для эффективной работы FSR 4. Вместо них используются менее производительные DP4a и целочисленные блоки.

Тем не менее эксперимент показал, что даже на старых GPU можно добиться прироста качества изображения.

Сообщество надеется, что AMD официально расширит поддержку FSR 4, обеспечив лучшую совместимость и стабильность.