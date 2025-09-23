В Fortnite пройдет глобальное событие с музыкальной группой Daft Punk

Компания Epic Games анонсировала большой внутриигровой ивент в Fortnite — событие будет посвящено известному музыкальному дуэту Daft Punk.

В рамках ивента игроки смогут создавать собственные ремиксы и танцевать под композиции Daft Punk, а также делать клипы на песню Around the World и уничтожать роботов звуковым лазером.

Событие Daft Punk стартует в Fortnite в субботу, 27 сентября, в 20:30 мск. Отмечается, что ивент будет отличаться от традиционных концертов музыкальных исполнителей в пользу интерактива для игроков.

В анонсе также указано, что Daft Punk не планирует воссоединение. Группа распалась в 2021 году.