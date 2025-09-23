Silent Hill f получила 86/100 на Metacritic — критики повально хвалят игру

Konami выпустила релизный трейлер хоррора Silent Hill f, показав новые кадры геймплея и кат-сцен, а также напомнив сюжетную завязку.

Действие разворачивается в Японии 1960-х годов, в городке Эбисугаока. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Хинако, сбежавшей из проблемной семьи и оказавшейся лицом к лицу с пугающими тайнами своего города, окутанного туманом.

Одновременно с этим начали появляться первые обзоры от профильных изданий. По данным Metacritic, средний балл игры составляет 86 из 100 на основе 61 рецензии.

Критики отмечают впечатляющую графику, мрачную и давящую атмосферу, глубокую сюжетную линию с несколькими вариантами концовок, а также выразительный саундтрек.

Дополнительно хвалят и свежий подход к игровому процессу, который отличается от привычных канонов серии, но при этом сохраняет ее дух.

Полноценный релиз Silent Hill f состоится 25 сентября 2025 года. Игра выйдет сразу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. ​​