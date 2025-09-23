Как тянут игры ноутбуки и мини-ПК с Ryzen AI 9 365 и встройкой 880M

В одном из выпусков на YouTube-канале Team Pandory продемонстрировали, как в современных играх показывает себя Minix ER936-AI.

В тестах участвовал мини-ПК Minix ER936-AI. Он оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 365, оперативной памятью 32 ГБ DDR5 @ 5600 МГц, видеокартой AMD Radeon 880M до 2900 МГц, накопителем 1 ТБ PCIe NVMe 4.0, операционной системой Windows 11 Pro 64-разрядной.

На этом мини-ПК запускались такие игры, как Valorant, CS 2, Overwatch 2, Fortnite, Dota 2, Diablo IV, Civilization 6 Gathering Storm, War Thunder, Genshin Impact, Wuthering Waves, F1 24, Need for Speed ​​Heat, Forza Horizon 5, Street Fighter 6, Tekken, Helldivers 2, Robocop Rogue City, Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Typing of the Dead Overkill.

В CS 2 в 1080р с высоким пресетом удалось в среднем получить 78 к/с, с графикой Medium, FSR Off - около 115 к/с, в 720р с низким пресетом и FSR Off - 168 к/с.

Dota 2 шла в 1080р с графикой Best Looking. Средний FPS в ней составил 83 к/с.

F1 24 запускалась с пресетом Medium, TAA Only. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 88 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась на настройках графики High, FSR Off. В среднем производительность в ней равнялась 64 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с графикой Low, FSR Off. В среднем здесь частота кадров составляла 40 к/с, с FSR 3 Balanced - 54 к/с, с FSR 3 Balanced, Frame Generation - 253 к/с. В 720р с пресетом Low, FSR Off удалось получить 331 к/с в среднем.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

В среднем в Full HD частота кадров в играх находилась в районе 70 к/с.