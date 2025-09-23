Отечественные чипы Baikal-U вышли в серийное производство

«Байкал электроникс» запустил серийное производство отечественных чипов Baikal-U. Разработку представили на форуме «Микроэлектроника 2025».

© BFM.RU

Гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов заявил, что компания готова к серийным поставкам в практически любых количествах до сотни тысяч и более. Розничная цена Baikal-U составляет 950 рублей за штуку без НДС, говорится на сайте компании.

Отмечается, что микроконтроллер использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, что обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок.

Комментирует соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин.

— Да, в этих чипах используются три ядра, и эти ядра разработаны российской компанией CloudBEAR. Это компания, которая на аутсорсе разрабатывает ядра на базе архитектуры RISC-V и продает другим компаниям. И да, это очень хорошее решение в этом плане, это отечественная разработка.

— Производство где будет непосредственно?

— Скорее всего, где-то за рубежом. Это довольно проблемный вопрос, мне все равно правду не ответят, поэтому я даже не пытался спрашивать.

— Вероятно, Китай?

— 100% за рубежом, не в России будут делать.

— Для производства мощности у нас не хватает пока?

— У нас загружены все мощности, к сожалению, у нас не так их много.

— Насколько эта новость представляется весомой?

— Если это массовый контроллер, значит, у него должна быть низкая себестоимость. И цена очень конкурентоспособна, сопоставима с зарубежным аналогом. И тогда мы уже говорим о реальной конкуренции не по цене, потому что цена одинаковая, а по производительности, и это важный фактор. Данный микроконтроллер идеально подойдет для АСУ ТП, для автоматизации, роботизации производства, для применения в электронике, в том числе это компьютеры, в том числе вычислительные. Также данная микросхема может подойти для каких-нибудь изделий, например БПЛА.

— Как импортозамещение на деле складывается, учитывая, что производство за рубежом все равно? Что нам дает тот факт, что разработка внутрироссийская?

— Компетенция людей, которые это разрабатывают, российская, это безопасность, это доверие. То есть там нет каких-то незадокументированных возможностей, чтобы эту микросхему отключили. И еще: когда будет объем и массовость, после этого можно уже говорить о строительстве собственного завода. Нельзя просто так взять и построить завод в надежде, что его когда-нибудь загрузят, нужно, чтобы был стопроцентный спрос и понимание, как загрузить этот завод. И появление подобного контроллера, как у «Байкал электроникс», в том числе сформирует тот самый необходимый спрос для строительства завода. А так как сам контроллер не требует особых нанометров, это не самые передовые технологии, но будет вполне достаточно. То есть это что-то в диапазоне 40-180 нанометров толщина.

— Прямо скажем, не современная технология.

— Лет 10-15 назад такие технологии были передовыми. То есть вполне возможно в России построить такую фабрику.

Микроконтроллер Baikal-U сейчас проходит процедуру регистрации в реестре российской промпродукции. Она должна завершиться в течение одного-двух месяцев. До 2022 года чипы Baikal производились на Тайване.