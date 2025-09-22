Коды для Dying Light: The Beast на сентябрь 2025

В Dying Light: The Beast, как и в предыдущих играх Techland, есть система промо-кодов, которые награждают игроков полезными предметами. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их использовать.

Активные коды для Dying Light: The Beast

TCR 10-09 18:37:11

924E-D10C-A875

23D4-CEEB-AA27

4FF1-42D7-8C8B

1984R101P24601

CH-29-600623-34

4 8 15 16 23 42

357911

T1701

Sp024107

321BCR

WASD

THEULTIMATESURVIVOR

GUTTENTAGHERRBOBER

DOCKETCODE

Night

Xiaoheihe

Halvalover

EDGAR

EWA

Что нужно знать о кодах

Большинство кодов награждают оружием со случайными характеристиками и редкостью

Оружие, полученное по кодам, нельзя отремонтировать на верстаке

Награды за каждый код можно получить один раз на сохранении

Предметы, полученные по кодам, обладают тем же уровнем, что игрок

Как активировать коды

Зарегистрируйте аккаунт на платформе Pilgrim’s Outpost, после чего откройте меню. Подключите аккаунт к платформе, на которой вы играете в Dying Light: The Beast. Нажмите Redeem в правой верхней части окна и введите код. Посетите любой схрон внутри игры, чтобы забрать награды.