Коды для Dying Light: The Beast на сентябрь 2025
В Dying Light: The Beast, как и в предыдущих играх Techland, есть система промо-кодов, которые награждают игроков полезными предметами. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их использовать.
Активные коды для Dying Light: The Beast
- TCR 10-09 18:37:11
- 924E-D10C-A875
- 23D4-CEEB-AA27
- 4FF1-42D7-8C8B
- 1984R101P24601
- CH-29-600623-34
- 4 8 15 16 23 42
- 357911
- T1701
- Sp024107
- 321BCR
- WASD
- THEULTIMATESURVIVOR
- GUTTENTAGHERRBOBER
- DOCKETCODE
- Night
- Xiaoheihe
- Halvalover
- EDGAR
- EWA
Что нужно знать о кодах
- Большинство кодов награждают оружием со случайными характеристиками и редкостью
- Оружие, полученное по кодам, нельзя отремонтировать на верстаке
- Награды за каждый код можно получить один раз на сохранении
- Предметы, полученные по кодам, обладают тем же уровнем, что игрок
Как активировать коды
- Зарегистрируйте аккаунт на платформе Pilgrim’s Outpost, после чего откройте меню.
- Подключите аккаунт к платформе, на которой вы играете в Dying Light: The Beast.
- Нажмите Redeem в правой верхней части окна и введите код.
- Посетите любой схрон внутри игры, чтобы забрать награды.
Важно! Награды за активацию кодов доступны только после того, как вы пройдете второе сюжетное задание в игре.