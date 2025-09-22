Коды для Dying Light: The Beast на сентябрь 2025

Мария Иванова

В Dying Light: The Beast, как и в предыдущих играх Techland, есть система промо-кодов, которые награждают игроков полезными предметами. Портал PC Gamer поделился активными кодами и рассказал, как их использовать.

Активные коды для Dying Light: The Beast

  • TCR 10-09 18:37:11
  • 924E-D10C-A875
  • 23D4-CEEB-AA27
  • 4FF1-42D7-8C8B
  • 1984R101P24601
  • CH-29-600623-34
  • 4 8 15 16 23 42
  • 357911
  • T1701
  • Sp024107
  • 321BCR
  • WASD
  • THEULTIMATESURVIVOR
  • GUTTENTAGHERRBOBER
  • DOCKETCODE
  • Night
  • Xiaoheihe
  • Halvalover
  • EDGAR
  • EWA

Что нужно знать о кодах

  • Большинство кодов награждают оружием со случайными характеристиками и редкостью
  • Оружие, полученное по кодам, нельзя отремонтировать на верстаке
  • Награды за каждый код можно получить один раз на сохранении
  • Предметы, полученные по кодам, обладают тем же уровнем, что игрок

Как активировать коды

  1. Зарегистрируйте аккаунт на платформе Pilgrim’s Outpost, после чего откройте меню.
  2. Подключите аккаунт к платформе, на которой вы играете в Dying Light: The Beast.
  3. Нажмите Redeem в правой верхней части окна и введите код.
  4. Посетите любой схрон внутри игры, чтобы забрать награды.
Важно! Награды за активацию кодов доступны только после того, как вы пройдете второе сюжетное задание в игре.