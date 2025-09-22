Вышел релизный трейлер Silent Hill f

Компания Konami в преддверии выпуска своей игры Silent Hill f опубликовала ее релизный трейлер.

В коротком ролике аудитории демонстрируются кадры из катсцен и геймплей.

Для хоррор-франшизы новая часть станет первой, в которой события будут разворачиваться на территории Японии - в городке Эбисугаока 60-х годов прошлого века.

Геймерам отводится роль юной Хинако Симидзу, которой предстоит разбираться со своими внутренними демонами, нашедшими проявления в жуткой реальности.

Ранний доступ к делюкс-изданию будет открыт уже завтра - 23 сентября, а релиз стандартной версии запланирован на 25 сентября.