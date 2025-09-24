Проблема плохой оптимизации: почему разработчикам нельзя игнорировать слабые ПК

Релиз Borderlands 4 не прошел без очередного скандала. Глава Gearbox Рэнди Питчфорд, в ответ на жалобы игроков на плохую оптимизацию игры, возразил, что они просто не знают, как пользоваться своими ПК, и посоветовал купить более мощную машину. Шутки шутками, но это хорошо иллюстрирует нынешнее состояние игровой индустрии. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему.

© Steam

Фиаско Gearbox не существует в изоляции. По факту, это просто еще одно напоминание о двух больших проблемах, которые вызывают недовольство многих потребителей видеоигр.

Первую проблему в каком-то смысле можно считать закрытым вопросом, даже если она продолжает доставлять неудобства многим пользователям. Речь о давней дилемме: позволительно ли студиям выводить в релиз очевидно сломанные (в техническом смысле) игры, чтобы затем быстро починить их патчами после запуска.

Споры по этому поводу не утихают с тех самых пор, как у разработчиков вообще появилась возможность патчить свои игры. Тут можно понять сторонников старомодной консольной модели: если раньше проекты выпускались на read-only дисках или картриджах, и их физически нельзя было пропатчить, то теперь многие студии злоупотребляют комфортом современных технологий. Но потребители давным-давно проиграли этот диспут. По ощущениям, держатели платформ довольно расслабленно относятся к техническому состоянию игр, равно как и к практике выхода патчей первого дня. ПК-рынок, конечно, в этом плане всегда был «Диким Западом».

А вот вторая проблема гораздо более актуальна. И разработчики, и простые геймеры все чаще участвуют в дискуссиях о ценах на игры и пороге вхождения в гейминг как в хобби. Рэнди Питчфорд в прошлом заступил на эту территорию, сказав, что настоящие фанаты Borderlands не пожалеют $80 на игру, хотя на релизе все-таки получила ценник $70. Но, хотел Питчфорд того или нет, его комментарий ударил прямо по оголенному нерву.

Восприятие игр как дорогого хобби — вероятно, самая серьезная опасность, стоящая перед индустрией на данный момент. Факты об инфляции и стоимости разработки меркнут на фоне эмоций, окружающих этот вопрос. Переход потребителей к парадигме, в которой игры считаются дорогим удовольствием, перечеркивает одно из ключевых преимуществ медиума. А именно, его выгоду в плане соотношения цены и полученного развлечения.

Причем речь не только о растущих ценах на ААА-игры или консоли. Комплектующие для ПК тоже дорожают, что нельзя игнорировать, поскольку ПК-гейминг нередко позиционируется как экономичная альтернатива консольному.

В росте цен на «железо» для ПК нет ничего нового. Цены на многие ключевые компоненты, особенно видеокарты, стабильно росли последние годы, а инкрементальные улучшения от покупки нового поколения железок не всегда впечатляли. К тому же, бум спроса на GPU на фоне криптовалютной лихорадки попросту выжал многих заинтересованных пользователей с рынка.

Расцвет ИИ пока что не оказал такого же тлетворного влияния, отчасти из-за того, что Nvidia специально выпускает чипы и устройства, более оптимизированные для искусственного интеллекта, чем потребительские модели. Тем не менее, языковые модели не позволили ценам на комплектующие снизиться до отметок, считавшихся нормой до взрыва криптовалют. Новые видеокарты могут стоить в два или три раза дороже, чем PS5 или Switch 2, даже если рассматривать варианты в среднем ценовом сегменте.

Подобный расклад не был бы столь проблематичным, если бы ПК-игры оптимизировались для широкого спектра характеристик, включая более слабые машины, работающие на старых компонентах. Учитывая популярность ноутбуков и Steam Deck, в этом запросе нет ничего невыполнимого. Даже Тим Суини, руководитель Epic Games, не так давно отозвался в пользу кропотливой оптимизации, отметив, что многие разработчики создают проекты для премиальных систем, не вкладывая достаточно сил и ресурсов в оптимизацию для менее мощных ПК.

На самом деле, в чем-то положение даже хуже, чем можно подумать по словам Суини. Многие новые игры идут в прямо противоположном направлении — они задействуют технологии масштабирования, вроде DLSS, и генерацию кадров. А на платформах, не поддерживающих эти технологии, некоторые релизы практически неиграбельны. Что проблема, поскольку большинство генеративных ИИ-технологий требуют наличия свежих компонентов. Например, для сравнительно безобидной DLSS необходимы видеокарты последней пары поколений, как и для куда более противоречивой генерации кадров.

Дорогие ПК всегда были и будут желанным символом статуса среди геймеров. Но, в то же время, компьютеры также должны быть сильнейшим аргументом индустрии в пользу доступности. Персональный компьютер — вполне себе игровое устройство, и им владеют многие люди. На нем можно играть в игры, покупая их на доступных цифровых площадках, не тратя деньги на новое дорогое железо.

Хотелось бы, чтобы этот питч стал мощной позицией для платформы, но он означает, что разработчикам придется заботиться о маломощных ПК, ноутбуках и даже Mac — популярных устройствах, которые почти повсеместно встречаются среди студентов и старшеклассников. То есть, ключевого сегмента аудитории игровой индустрии.

Индустрия многим рискует, если ПК вдруг совсем перестанут выполнять роль точки вхождения для новых потребителей и потеряют статус выгодных устройств для тех, кто не может позволить себе слишком большие траты. Именно это стоит на кону, если плохая оптимизация для слабых систем станет стандартом для игровой индустрии — никто не хочет обновляться просто ради того, чтобы играть в новинки.