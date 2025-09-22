Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год

FIFA нет с нами уже три года. э

26 сентября состоится релиз EA Sports FC 26 — очередной части серии футбольных симуляторов Electronic Arts. Это уже третья футбольная игра под собственным брендом компании, которая сохранила все лицензии бывшей серии FIFA.

Разработчики обещали, что игра целиком и полностью построена на отзывах игроков — все трейлеры и промоматериалы буквально кричали об этом. Но получилось ли у EA создать лучший футсим в своей истории? Давайте разбираться.

EA Sports FC 26: главное об игре

Название: EA Sports FC 26.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 1 и Switch 2.

Разработчик: EA Sports.

Издатель: EA.

Дата выхода: 26 сентября 2025 года (с 19 сентября в расширенном доступе).

Перевод: есть, но без российских комментаторов.

Жанр: футбольный симулятор.

Игровой процесс изменился к лучшему

Впервые за много лет разработчики EA Sports FC 26 построили игровой процесс на основе желаний игроков. Геймеры долгое время жалуются на бесконечные отскоки во время отборов — авторы переработали отборы, и теперь ситуация на поле стала более предсказуемой. Пасы летели не туда, куда направлен стик геймпада? Отныне игроки дают передачи куда точнее. Вратари были беспомощными? Теперь они грамотнее занимают позицию в штрафной, пропускают меньше дальних ударов и совершают больше сэйвов ногами.

Правда, от хоккейного счёта действия вратарей всё равно не спасают. Дело в том, что онлайн-матчи в FC 26 проходят в Соревновательном режиме — с быстрым темпом, ловким дриблингом и ручным управлением защитниками. Это приводит к тому, что умелые нападающие выглядят опаснее своих оппонентов и спокойно забивают голы. Скорее всего, ситуация изменится, когда игроки адаптируются к новому геймплею и будут грамотнее обороняться.

Разработчики также переработали Игровые стили — особые перки футболистов, дающие им преимущество на поле. Например, Эрлинг Холанд без проблем отталкивает защитников во время дриблинга, Ламин Ямаль умеет точно пасовать и бить по воротам внешней стороной стопы, а Мирослав Клозе с идеальной точностью бьёт головой. Благодаря новым плейстайлам игроки ощущаются несколько иначе, и это здорово.

Ещё одно геймплейное нововведение — Реалистичный режим. Он предназначен для более аутентичного игрового процесса, напоминающего современный футбол. Реализм по умолчанию включён в одиночных матчах и в режиме Карьеры, однако он ощущается даже слишком… медленно. Футболисты еле-еле перемещаются по полю с полной выносливостью, мяч очень медленно катится по газону, а вратари совершают почти комичные сэйвы.

Складывается ощущение, что реалистичный режим — это просто замедленный игровой процесс. Он слабо напоминает современный футбол, где всё-таки преобладают скорость, неожиданные перепасовки и высокий прессинг. Впрочем, любителям медленного игрового процесса его всё же можно рекомендовать.

В остальном геймплей FC 26 оставляет приятные впечатления. Несмотря на усиление защитников с новыми отборами, оборона не ощущается неприступной, а вратари по-прежнему могут пропустить нелепый гол. Вопросы вызывают разве что дальние удары — они залетают уж слишком редко. Однако через несколько патчей игра наверняка сильно изменится, и голы в стиле Роберто Карлоса станут чуть более частым событием.

Грустная новость: в FC 26 нет российских комментаторов. Судя по всему, у EA закончилась лицензия на голоса Константина Генича и Георгия Черданцева, поэтому в новинке можно услышать лишь британских мэтров.

Карьера топчется на месте

В этом году EA внесла множество небольших, но важных изменений в режим Карьеры. Все они так или иначе призваны усилить чувство реализма и добавить испытаний любителям виртуального футбола.

Так, в FC 26 добавили Менеджер-LIVE — режим с заранее известными целями. Например, нужно начать карьеру за клуб из второго дивизиона и привести к победе в Лиге Чемпионов. Или занять место Хаби Алонсо в «Реале» с Джудом Беллингемом в основе, взяв чемпионат и Кубок Испании за один сезон.

Ещё одно важное нововведение — неожиданные события. Как понятно из названия, это случайные происшествия, возникающие в самый неподходящий момент. Например, в моей карьере за «Арсенал» весь трансферный бюджет нужно было потратить за два окна — деньги на следующий сезон не перенесутся по решению руководства. А прямо перед важным матчем в ЛЧ игроки потеряли тонус из-за ночных фейерверков у гостиницы — многим игрокам основы в этот день пришлось дать отдых.

В EA также хвастались и другими нововведениями Карьеры. Например, в игре появился тренерский рынок, где можно отслеживать надвигающиеся увольнения в различных клубах. Очень удобно, когда хочется перейти в другую команду, а в этот момент Ханс-Дитер Флик находится на грани увольнения из «Барселоны». Ещё в игру добавили статистику мировых чемпионатов — отслеживать показатели клубов и футболистов стало гораздо проще.

В остальном Карьера за тренера производит двоякое впечатление. Да, нововведений вроде бы достаточно, однако режим всё ещё ощущается поверхностно. Трансферные переговоры выглядят и работают точно так же, как и в FIFA 23 — с теми же самыми учтивыми репликами и одинаковыми кат-сценами. На пресс-конференциях всё ещё очень легко мотивировать футболистов — достаточно хвалить их игру и физическую форму. Перейти в новую команду проще простого: ждёшь, пока в другом клубе начнутся проблемы, и выражаешь заинтересованность — оффер придёт уже через несколько дней. Никаких нюансов, как в Football Manager, здесь нет.

В Карьере за игрока появились архетипы — образы величайших футболистов. Например, достигнув высоких характеристик за вратаря можно открыть роль «Вратарь-либеро+» и коронный приём Льва Яшина с жёстким броском в ноги соперника. После этого голкипер получит временный бонус к агрессии, рефлексам и силе.

В остальном режим остался прежним: играем матчи, совершаем приобретения, улучшаем характеристики с помощью показателей Одиночки, Стержня и Виртуоза и живём футбольной жизнью. Для перехода в другие клубы нужно выполнить те же три обязательных требования, которые лишь косвенно связаны с игрой в команде мечты. Удручает, что изменений в этом режиме оказалось совсем мало.

Ultimate Team — прогресса меньше, смысла больше

Самый популярный режим в серии по сбору состава своей мечты получил лишь точечные улучшения. В этом году разработчики не добавили новых режимов в Ultimate Team, решив сфокусироваться на обновлении уже привычного контента.

Так, в онлайн-матчах появились Турниры — небольшие соревнования в формате плей-офф, где нужно выиграть несколько матчей подряд. За победу в них дают улучшенные наборы с игроками, а в ветке отдельных заданий можно получить награды за участие.

Разработчики также прислушались к критике по поводу наград и заметно снизили темпы развития игры. Если в FC 25 уже через месяц были мощные карточки с рейтингом под 90 баллов, то в новинке всё сделают по-другому.

Так, на старте раннего доступа впервые за многие годы нет «Испытаний подбора команды» с дорогими наградами — они появятся в день общего релиза. В FC 26 урезали еженедельные призы за победы в матчах Rivals — даже игроки в элитном дивизионе теперь получают скромные награды.

Разработчики также сделали повторяемыми некоторые простые эволюции, чтобы игроки могли улучшать схожим образом разных футболистов. Всё это ради того, чтобы карточки не обесценивались с выходом нового промо — в FC 25 это происходило практически еженедельно. Доходило до того, что карточки лучших футболистов мира очень быстро теряли в цене из-за бесконечного потока более дешёвых альтернатив.

В остальном Ultimate Team остаётся самым комплексным режимом в EA Sports FC. Если хочется челленджа, то можно играть в Rivals и участвовать в турнирах Champions. Если хочется повеселиться с друзьями, то можно отправиться в Rush в формате 5х5 или сыграть товарищеский матч друг против друга. А если хочется отдохнуть, то можно запустить матч в Squad Battles, уничтожив команду бота-противника.

EA Sports FC 26: стоит играть?

Уже который год ответ на этот вопрос один: EA Sports FC 26 обязательна для покупки всем любителям футбола. Это всё ещё лучшая спортивная игра на рынке с кучей режимов, где можно провести сотни и сотни часов.

Всем остальным по традиции рекомендуем дождаться ноября, когда FC 26 отправится на первые скидки и будет почти вдвое дешевле. К тому времени разработчики наверняка поправят основные проблемы футсима, хотя прошлогодняя FC 25 получала патчи на протяжении всего года.

Понравилось

Обновлённый геймплей с точными пасами, более реалистичными анимациями и быстрым откликом.

Небольшие улучшения во всех режимах.

Реалистичный и Соревновательный геймплей для разной аудитории.

Это всё та же FIFA для всей семьи с огромным количеством контента.

Не понравилось