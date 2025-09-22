5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Megabonk

Vampire Survivors — отличная игра, но ее подражатели редко могут похвастать чем-то интересным. Megabonk — исключение из этого правила, и не только потому, что она выглядит по-хорошему глупо, но и потому, что она много заимствует у Risk of Rain 2. Общий ритм геймплея будет знаком многим: игрок управляет персонажем, лавирует среди орд противников, собирает опыт и прокачивает способности. Чем дольше вы выживаете, тем лучше. Но Megabonk разнообразит привычные идеи комедийным подходом к провалу и графикой, вдохновленной PS1. И скелетом на скейтборде, конечно же.

Deadeye Deepfake Simulacrum

Deadeye Deepfake Simulator — идеальный roguelike-шутер, и не только потому, что шикарный ASCII-арт хорошо ложится на сюрреалистичный sci-fi сеттинг. Игра также генерирует необычные истории, что ставит ее ближе к Caves of Qud. Протагонист, погрязший в долгах, вынужден отрабатывать их, став наемником поневоле — ему предстоит прокрадываться в корпоративные штаб-квартиры, красть информацию и убивать всех, кто встанет на его пути. Но это не так просто, как кажется: Deadeye Deepfake Simulacrum, как подобает иммерсив-симам, поощряет нестандартное мышление.

Henry Halfhead

Henry Halfhead — история о Генри, у которого только половина головы. Может показаться, что это делает повседневную жизнь сложнее, но Генри повезло: он умеет вселяться в различные объекты. То есть, если он вдруг захочет сделать себе тост на завтрак, ему нужно лишь стать ножом, чтобы нарезать хлеб, затем вселиться в хлеб, запрыгнуть в тостер, и, наконец, вселиться в тостер… Другими словами, логика прямолинейная.

Town to City

Воксельный градостроительный симулятор, посвященный средиземноморским поселениям XIX века. Хотя с виду Town to City напоминает уютную Tiny Glade, в игре также есть легкие элементы симуляции: игроку предстоит заботиться о потребностях горожан и развитии экономики. Но акцент все равно стоит, в первую очередь, на медитативном строительстве. Проект пробудет в раннем доступе Steam «примерно 6-8 месяцев», но уже сейчас получил почти 1 000 положительных отзывов в Steam.

Pigface

Наконец, Pigface — сплаттер-боевик об «ужасной женщине, чье мрачное прошлое нагнало ее». Кто-то заложил бомбу в ее голове, и, если она не будет выполнять приказы, бомба взорвется. Но по механикам Pigface ближе к тактическому шутеру, чем к высокоскоростным бумер-шутерам. А ценителям ретро наверняка понравится по-хорошему грязная, жестокая атмосфера, напоминающая о Dusk.