В Windows 10 появилась вкладка обмена или утилизации старого компьютера

Microsoft объявила о переходе с компьютеров под управлением Windows 10 на ПК Copilot+ на базе процессоров Snapdragon ARM. В Центре обновления Windows появилась соответствующая вкладка.

© Ferra.ru

По информации инсайдеров из Windows Latest, это позволит пользователям менять или утилизировать устройства на Windows 10. Это направлено на стимулирование перехода на Windows 11 и ПК Copilot+ как устройства, поддерживающие эту ОС. Официально это делается в связи с окончанием поддержки Windows 10, начиная с 14 октября 2025 года.

Microsoft подчеркнула преимущества ПК на базе ARM, включая повышение производительности и растущую экосистему приложений. Компания отмечает, что совместимость с приложениями ARM64 значительно улучшилась, и многие крупные приложения теперь доступны для устройств ARM.

Microsoft также акцентировала внимание на том, что ПК Copilot+ предоставляют уникальные возможности, недоступные на традиционных ПК с Windows 10.