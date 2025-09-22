Sony и Microsoft помогут создателям Battlefield 6 бороться с читерами на PS5 и Xbox

Разработчики Battlefield 6 усиливают борьбу с читерами не только на ПК, но и на консолях.

В интервью Push Square, технический директор студии Ripple Effect Кристиан Буль сообщил, что команда заключила партнёрство с Sony и Microsoft для выявления устройств вроде Cronus Zen на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

По словам Буля, проблема мошенничества вышла за пределы ПК и всё чаще встречается на консолях. Внутри Battlefield 6 внедрены собственные механизмы обнаружения макросов, а на стороне ПК обязательными стали Secure Boot и поддержка TPM 2.0, что должно осложнить использование сторонних скриптов.

Cronus Zen позволяет подключать к консоли клавиатуру и мышь, маскируя их под геймпад, а также использовать различные читы через встроенный компилятор скриптов. Это серьёзно подрывает честную игру и может испортить опыт миллионов игроков.

Battlefield 6 выходит 10 октября, и разработчики обещают максимально защитить соревновательную составляющую проекта. При этом на консолях будет доступна возможность отключить кроссплей с ПК — самой проблемной платформой в плане читерства.