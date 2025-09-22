Denuvo не взламывали уже два года

Антипиратская защита Denuvo уже два года остаётся неприступной — за это время не был взломан ни один крупный релиз с её использованием.

Игроки на форумах, включая сабреддит PiratedGames, признали: «Да, Denuvo победила». Последним взломанным проектом с этой системой, по разным версиям, был либо дев-билд Assassin’s Creed Mirage, либо Hogwarts Legacy, однако с тех пор хакеры не добились прогресса.

Эксперты отмечают, что обход Denuvo требует очень высокого уровня реверс-инжиниринга, а риск для тех, кто готов засветить свою личность в подобной деятельности, слишком велик.

Тем не менее «пиратский рынок» живёт за счёт игр без Denuvo. Например, Dying Light: The Beast и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater были взломаны практически сразу после выхода.

Таким образом, издатели выигрывают, защищая продажи крупных тайтлов, но игроки всё равно находят обходные пути в проектах без защиты.