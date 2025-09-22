AMD перевыпустила Athlon 3000G в новой упаковке всего за $40

AMD решила вернуться к бюджетному сегменту и перевыпустила процессор Athlon 3000G в новой упаковке по цене всего $40.

Как сообщает японское издание Akiba, обновлённый чип поступил в продажу под артикулом YD3000C6FHSBX и комплектуется кулером.

Athlon 3000G изначально появился ещё в 2019 году и был одним из самых доступных решений для платформы AM4. Процессор имеет два ядра Zen с поддержкой четырёх потоков, 4 МБ кэша L3, работает на частоте 3,5 ГГц и обладает TDP 35 Вт.

Встроенная графика Vega 3 включает 192 потоковых процессора на частоте 1,1 ГГц. Последняя ревизия базируется на более дешёвом к производству кристалле Dali, представленном в 2023 году.

Производительность осталась прежней, но в отличие от оригинальной версии Raven Ridge с отключёнными ядрами, Dali изначально проектировался как двухъядерный чип.

Несмотря на возраст архитектуры (14 нм), спрос на такие решения сохраняется. Однако стоит учитывать, что современные платы серии 500 уже не всегда поддерживают Athlon 3000G из-за ограничений прошивки, поэтому использовать его лучше с более старыми AM4-материнскими платами.