Asus представила игровой OLED-монитор ROG XG27AQDMGR с защитой от выгорания

Asus обновила линейку игровых OLED-мониторов, представив модель ROG Strix XG27AQDMGR, показанную на Gamescom 2025.

Новинка сохранила ключевые характеристики предшественника, но получила улучшения в защите экрана и удобстве использования.

Главное новшество — покрытие Asus TrueBlack Glossy, снижающее отражения на 38% по сравнению с первым поколением панели, что делает монитор удобнее в ярко освещённых помещениях.

Также добавлен пакет OLED Care Pro с датчиком приближения Neo Proximity Sensor. Он автоматически отключает экран, если пользователь отходит, снижая риск выгорания матрицы.

Остальные параметры остались прежними: 26,5-дюймовая WOLED-панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Пиковая яркость достигает 1300 нит, охват цветового пространства — 99% DCI-P3, поддерживается HDR10 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 400.

Монитор совместим с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-A. Подставка поддерживает регулировку наклона, высоты и поворота. Цена пока не раскрыта.