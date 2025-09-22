Battlefield 6 оскандалилась из-за слов разработчика об убийстве Чарли Кирка

Новая часть популярной игровой серии Battlefield 6 оказалась в центре скандала после того, как в сети были опубликованы высказывания одного из разработчиков, Брайана Дж. Одетта, которые были восприняты сообществом как насмешка над предполагаемой смертью Чарли Кирка. Ситуация усугубляется тем, что модераторы официальных форумов Steam начали перманентно банить пользователей, обсуждающих эту тему. На ситуацию обратили внимание пользователи форума Reddit.

© Газета.Ru

Речь идет о Брайане Дж. Одетте (Brian J. Audette), старшем дизайнере студии Motive, работающем над Battlefield 6. Ранее Одетт также работал над игрой Dragon Age: The Veilguard. Обе франшизы принадлежат издателю Electronic Arts (EA). Одетта привлек нежелательное внимание к Battlefield 6 после того, как довольно жестко и иронично прокомментировал призыв одного из американских губернаторов почтить память убитого политика.

«Некоторые идеологии настолько отвратительны, что не заслуживают дебатов, и то, чем занимался Чарли Кирк, не было добросовестным. Это была подстрекательская риторика, призванная спровоцировать насилие, которое унесло его жизнь. Избавьте нас от вашей правоцентристской лести, губернатор», – гласит цитата Одетты на распространяемом скриншоте.

В игровом сообществе сочли поведение разработчика «чрезмерно политизированным» и «насмешкой над трагедией». Геймеры сделали скриншот высказывания разработчика в X (Twitter) и теперь постят его в соцсетях, на форумах и игровых сообществах, выступая за бойкот релиза нового шутера от EA.

«Еще одна игра, которую я никогда не поддержу. Спасибо за информацию. Голосуйте своими кошельками, друзья», – написал на Reddit пользователь с ником Mysterious_Tea, обсуждая ситуацию.

Усугубляется ситуация еще и тем, что ни EA, ни Motive не спешат комментировать ситуацию или вступать в любую другую коммуникацию с комьюнити игры. Вместо этого, например, команда модераторов Battlefield на форумах Steam прибегла к жестким мерам. Игроки, осмелившиеся поднять тему высказываний Одетта, получают перманентные баны, что еще жестче настраивает игроков против новинки.

Ранее выяснилось, что американских студентов будут учить истории по GTA.