Названы лучшие б/у-видеокарты осени 2025

В одном из выпусков на YouTube-канале Live Games перечислили модели видеокарт, на которые сейчас стоит обращать внимание на вторичном рынке. Под разный бюджет, конечно.

5-15 тысяч рублей

Лучше всего брать сейчас что-то относительно актуальное. Например, до 6-7 тысяч рублей. Это GTX 1650 Super, RX 6500 XT, но при учёте, что у вас очень ограниченный бюджет. Минус в том, что у них всего 4 ГБ видеопамяти, что в 2025 году уже мало, хотя если найдёте 6500 XT на 8 ГБ до 7 тысяч рублей, то обязательно покупайте.

Для монтажа подойдут более мощные видеокарты. Среди них GTX 1600 Super, 1660 Ti. Однако не покупайте китайские версии на мобильных чипах.

За 9-11 тысяч рублей можно найти RX 5700 и 5700 ХТ. Но учитывайте, что они довольно горячие и старые. Также у них нет поддержки трассировки лучей. Её предлагает уже RX 6600. За те же деньги можете посмотреть RTX 2060, но видеопамяти у неё только 6 ГБ (зато есть DLSS). В крайнем случае можете доплатить 1-2 тысячи и купить версию с 12 ГБ. Ещё один вариант - 2060 Super.

15-20 тысяч рублей

RTX 3060 хороший вариант, тем более с 12 ГБ видеопамяти. Но для реальной трассировки лучей понадобится что-то мощнее - RX 6700 XT на 12 ГБ.

RTX 3070 - полный аналог 5060, но производительнее. Единственное, где будет 5060 лучше, - трассировка, но и то 8 ГБ будет маловато.

Более 20 тысяч рублей

Наиболее свежий вариант на «Авито» - RTX 5050, который по производительности на уровне 4060. При этом 5060 будет на 20-25% мощнее 4060.

Ещё за ту же цену можно увидеть RX 6800 и 6800 ХТ. Они имеют 16 ГБ видеопамяти, за счёт чего будут ещё долго актуальны. Однако они, скорее всего, пережили майнинг, а также довольно сильно греются.

6900 ХТ довольно горячая и не всегда её можно найти в нормальном состоянии. Некоторым проще будет взять 3080 на 10 ГБ.

Также вместо 3080 на 12 ГБ лучше купить 3080 Ti с большим количеством ядер и тем же объёмом памяти.

Более 35 тысяч рублей

За 35-37 тысяч рублей можно найти в этом сегменте относительно новую RX 9060 ХТ.

От 40 до 50 тысяч рублей

Здесь можно рассмотреть 4070 и 5060 Ti на 16 ГБ. Но чуть быстрее из них будет 4070. Ещё один отличный вариант - 4070 Super, которая примерно на 15% быстрее обычной, или 4070 Ti на 12 ГБ.

Более 60 тысяч рублей

Если хочется запаса по мощности и памяти - покупайте 4070 Ti Super за 60-65 тысяч рублей. Примерно за 60 тысяч можно купить также RX 9070 ХТ.

В среднем за 70-75 тысяч попадаются на «Авито» RTX 5070 Ti. Она будет тянуть все игры ещё долгие годы.

RTX 5080 тоже имеет смысл рассмотреть, так как на «Авито» она стоит дешевле, чем на маркетплейсах. А вот 4090 и 5090 берите только в гарантией и всеми видеоподтверждениями.

Если вы покупаете б/у-видеокарту, то при личной встрече важно первым делом тщательно её осмотреть. Не должно быть толстого слоя пыли, пожелтевших деталей, следов пайки, вентиляторы должны вращаться легко, без хруста. Если пломбы сорваны, то карточку, скорее всего, уже вскрывали.

Далее убедитесь, что GPU Z определяет видеокарту корректно, проверьте её характеристики. Сделайте небольшой стресс-тест в Furmark на 5-10 минут и в Superposition в 4К или 8К. Температура должна находиться в пределах 70-80 градусов по чипу, самая горячая точка - в районе 80-90 градусов, VRAM - 80-90 градусов. Также для проверки оборотов вентиляторов и стабильности частот используйте MSI Afterburner. Попросите включить какую-нибудь игру и смотрите, чтобы FPS был стабильным и без зависаний. Поиграйте так минут 10.

Видеокарта во время работы не должна шуметь, от платы не должно пахнуть гарью или палёным пластиком.

Через «Авито Доставку» все те же действия за вас должен сделать продавец и отправить вам фото с видео. Попросите снимок видеокарты со всех сторон, скриншот из GPU Z, видео работы спустя 10 минут в Furmark, а также самой видеокарты с серийным номером.

Обращайте внимание и на рейтинг продавца: он должен быть не ниже 4,5 и с отзывами. В пункте выдачи убедитесь, что у вас на руках карточка с тем же самым серийным номером.