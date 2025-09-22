Как RTX 3060 Ti тянет игры в 4K в 2025 году

Эксперт YouTube-канала GPU Tester выяснил, как в современных играх показывает себя RTX 3060 Ti. Всего тестировались 22 проекта.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал матплату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16 ГБ x 2 32 ГБ DDR5 6000 МГц CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 Вт ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB.

Игра Star Wars Jedi: Survivor шла с графикой High, RT. В среднем производительность в ней составляла 23 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом и RT. Средняя частота кадров здесь равнялась 75 к/с.

В Need for Speed™ Heat с ультра-графикой и RT в среднем удалось получить 51 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с пресетом Ultra, RT. Средний FPS здесь составлял 42 к/с.

Assassin's Creed Valhalla шла на настройках графики Ultra с RT. В ней 3060 Ti выдавала в среднем 47 к/с.

Doom Eternal запускалась с графикой Ultra Nightmare, RT. Средняя частота кадров в этой игре была на уровне 80 к/с.

В CS 2 с RT, графикой Very High средний FPS составлял 107 к/с.

© GPU Tester

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Средний FPS в современных играх с RTX 3060 Ti составил 46 к/с.