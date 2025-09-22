Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 ГБ памяти оказалась самой доступной на рынке

Процессор Intel Arc Pro B60, оснащённый 24 ГБ оперативной памяти, оказался самым доступным решением на рынке. Видеокарта теперь продаётся за $599.

Устройство считается самым конкурентоспособным благодаря такой цене за весьма значительный объём видеопамяти. Обычно подобные видеокарты стоят от $1000 до $1200.

Как сообщает портал VideoCardz, серия Arc Pro, построенная на архитектуре Battlemage, появилась довольно неожиданно. Модель B60 получила статус «выпущенной» практически без какой-либо помпы, а отзывы о младшей модели B50 появились только несколько недель спустя. Первоначально предполагалось, что B60 будет ориентирована только на системных интеграторов, но версия ASRock Arc Pro B60 Creator теперь доступна для прямой покупки потребителями.

Ранее модель B50, которая поставлялась с 16 ГБ видеопамяти и стартовой ценой в $349, уже предлагала «впечатляющее соотношение цены и качества» по сравнению со многими другими картами.

При этом Intel ещё официально не подтвердила рекомендованную розничную цену на эту видеокарту в $599 и не обновила страницу продукта.