Автор игры "Земский собор" назвал десять отличий от "Смуты"

Автор игры "Земский собор" назвал топ-10 отличий от "Смуты"

На выставке-фестивале "ИГРОПРОМ" российская игровая студия Cyberia Nova ("Сайберия Нова") подготовила для посетителей отдельную масштабную зону, стилизованную под свою грядущую игру "Земский собор".

Для гостей организована возможность сделать фото со стрельцами-косплеерами и предоставлен доступ к мощным ПК, чтобы опробовать демоверсию, которая накануне была выпущена на VK Play и официальном сайте проекта.

Авторы готовят свою новую работу в формате stand alone - по сравнению с приключениями боярина Юрия Милославского, по их словам, сделано множество улучшений, а также учтены опыт предыдущей разработки и критика аудитории.

В рамках мероприятия нам удалось пообщаться с креативным директором студии "Сайберия Нова" Сергеем Русских, который эксклюзивно для "РГ" назвал топ-10 отличий игры "Земский собор" от предыдущего проекта студии - "Смуты":

1) Изменился жанр, теперь это приключенческий экшен (Action adventure).

2) Использовали прием "ненадежного рассказчика", чтобы привнести в игру авторский замысел.

3) Убрали прокачку и длинные диалоги, чтобы концентрироваться именно на приключении.

4) Обновили игровые механики: бой, стелс, локации с участием NPC.

5) Появились новые механики QTE и мини-игры.

6) В игру добавили и засады - они стали частью геймплейного сценария и влияют на прохождение игры. Речь о том, что иногда прохожий на улице может оказаться подставным и заманить вас в ловушку. Игроку предстоит решать, как поступать в таких ситуациях.

7) У пистоля появилась прицельная стрельба, и теперь в арсенале главного героя есть еще метательные ножи.

8) В прошлой игре мы не показали Лжедмитриев, и игроки это заметили. В этот раз добавили камео Лжедмитрия III.

9) Добавили мини-карту - важный элемент интерфейса и навигации. В "Смуте" был компас, который показывал только направление к цели, а чтобы понять, как туда добраться, приходилось открывать глобальную карту.

10) Изменился подход к локациям. В "Земском соборе" есть центральный хаб - переулки Москвы и локации-сателлиты, на которые герой попадает через портал. Тем самым мы сократили длинные утомительные пробежки.

Релиз игры "Земский собор" назначен на 4 ноября 2025 года на VK Play, страницу уже можно добавить в вишлист.