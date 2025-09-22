Dying Light The Beast собрал в Steam более 100 тысяч одновременных игроков

Экшен Dying Light: The Beast от Techland за два дня собрал в Steam онлайн более 105 тыс. игроков. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

Несмотря на высокий показатель, он все равно ниже, чем у Dying Light 2: Stay Human (275 тыс. в 2022 году), но почти вдвое выше пика оригинальной игры (45,8 тыс.). Кроме того, пользователи оставили более 10 тыс. отзывов, из которых 90% оказались положительными. Для сравнения: у первой части рейтинг составляет 95%, у второй — 79%.

Игроки отмечают, что проект сочетает лучшие элементы предыдущих частей и новые механики, благодаря чему воспринимается как полноценное продолжение серии. В числе преимуществ выделяются графика, высокая производительность, новый режим «Зверь» и многое другое. Также геймеры оценили бонус в виде бесплатного доступа для владельцев ультимативного издания Stay Human.

В то же время часть аудитории сообщила о технических проблемах — от падения производительности в кооперативе до ошибок смены времени суток. Techland уже анонсировала выпуск исправляющего патча в ближайшее время и пообещала компенсировать неудобства подарком — дробовиком «Адская гончая».

Dying Light: The Beast — компьютерная игра в жанрах ролевой боевик и хоррор на выживание, разработанная и изданная компанией Techland. Сиквел Dying Light (2015) и Dying Light 2 Stay Human (2022), который изначально был заявлен в качестве сюжетного дополнения, но впоследствии стал отдельным проектом. Игра вышла 18 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее сообщалось, что Microsoft второй раз за год повышает стоимость Xbox Series X/S.