Lenovo приостановила предзаказ на консоль Legion Go 2

Lenovo сообщила, что количество предзаказов на портативную игровую консоль Legion Go 2 значительно превзошло первоначальные ожидания. В связи с высоким спросом, часть заказов была отклонена из-за нехватки устройств. Об этом сообщает портал DTF.

Lenovo официально признала, что объём полученных заказов оказался гораздо выше прогнозируемого, что вызвало задержки в процессе доставки. Компания гарантировала клиентам, что вернёт деньги, если консоли не будут доставлены в разумные сроки. После восстановления запасов покупатели смогут повторно оформить свои заказы.

Старт продаж Legion Go 2 запланирован на октябрь 2025 года по стартовой цене $1100. Точное количество отклоненных предзаказов не разглашается.