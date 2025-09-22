Терминалы Uplink в Counter-Strike 2: все особенности новой системы

Это аналог «кейсов», но со своими фишками. Рассказываем про них.

На днях в Counter-Strike 2 появилась новая механика получения скинов — терминалы Uplink. Первым в игре оказался Sealed Genesis Terminal, связанный с коллекцией «Генезис». В неё вошли 17 предметов, созданных сообществом.

Новая система «Терминалов»

В отличие от привычных кейсов, терминал работает как интерактивный контейнер. Для его открытия не требуется ключ. После активации игрок получает серию предложений от внутриигрового торговца: на экране последовательно появляются случайные предметы из коллекции.

Каждый раз отображается один скин с фиксированной стоимостью. Если он устраивает, предмет можно сразу купить. Если нет — предложение отклоняется, и система показывает следующий вариант. Всего доступно пять попыток, но, если отказаться от одной, к ней уже не получится вернуться. После покупки терминал закрывается, а оставшиеся варианты становятся недоступными. Если отказаться от всех пяти предложений, предмет полностью исчезает из инвентаря — и вы ничего не получите.

Кода вы выберете нужный вариант, его нужно оплатить реальными деньгами — это можно сделать в течение трёх дней, после чего предмет канет в небытие.

Цены и особенности Sealed Genesis Terminal

Стоимость скинов в терминале глобальная — одинаковая для всех игроков и не зависит от конкретного аккаунта. Valve автоматически корректирует цены, однако, конечно же, алгоритмы остаются известными только самой компании.

Кроме того, цена зависит от качества вещи. Два одинаковых скина в состоянии «После полевых испытаний» могут стоить по-разному из-за разного флота.

Интересная деталь: покупка через терминал приносит игроку внутриигровой опыт, что ускоряет получение еженедельных наград.

Как получить Sealed Genesis Terminal

На данный момент есть два основных способа:

еженедельный дроп: предмет может выпасть за повышение уровня аккаунта (при наличии прайм-статуса). Дроп случайный и не гарантирован каждую неделю;

торговая площадка Steam: терминалы уже доступны для покупки. На старте их цена держалась около $ 12, но курс быстро меняется в зависимости от спроса.

Плюсы и минусы системы Uplink

Преимущества:

не требуется ключ для открытия;

более прозрачная схема по сравнению с кейсами;

у игрока есть выбор, а не только случайный дроп;

дополнительный опыт за покупки.

Недостатки:

терминал исчезает, если отказаться от всех вариантов;

редкие предметы могут стоить значительно дороже ожиданий;

выбор ограничен пятью попытками.

Valve, скорее всего, будет расширять систему: появятся новые терминалы с другими коллекциями, возможно, с ножами и перчатками. А пока «Генезис» остаётся экспериментом, который уже вызвал бурные обсуждения в комьюнити: кто-то хвалит за новизну, кто-то критикует за высокие цены.