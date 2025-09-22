Новые видеокарты Nvidia начали продавать дешевле, чем когда-либо

Портал Tom's Hardware сообщил о выравнивании цен на большинство моделей видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии. По данным издания, розничные сети в США начали предлагать устройства по рекомендованным производителем ценам, а в ряде случаев — даже ниже.

© Газета.Ru

Так, модель GeForce RTX 5070, поступившая в продажу несколько месяцев назад с рекомендованной стоимостью $549, теперь доступна в кастомных версиях дешевле этой отметки. Например, Asus Prime RTX 5070 12GB GDDR7 предлагается за $523, что на 14% ниже ее обычной розничной цены. Версия Founders Edition доступна за $549, однако исключительно в сети Best Buy.

Снижение цен также затронуло серию GeForce RTX 5060 Ti. При рекомендованной цене $379 за версию на 8 ГБ и $429 за 16 ГБ, карта MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus теперь стоит $339 с учетом акций. В то же время Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 на Amazon доступна за $429, что соответствует снижению примерно на 10% от ее стандартной цены. Базовая GeForce RTX 5060 в кастомных версиях Gigabyte, MSI и Asus продается по рекомендованной стоимости $299.

Кроме того, на рынке зафиксирована стабилизация цен на более производительные решения — GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080, которые в последние месяцы было сложно найти по официальным прайс-листам. Сейчас они доступны у ряда производителей (Asus, Gigabyte, PNY) по рекомендованным ценам $749 и $999 соответственно.

По мнению аналитиков, динамика связана с ожиданиями выпуска обновленной линейки GeForce RTX 50 Super. Розничные сети, вероятно, прибегают к ценовым корректировкам, чтобы ускорить распродажу складских запасов. При этом официального пересмотра ценовой политики со стороны Nvidia не было.

Ранее Nvidia согласилась инвестировать $5 млрд в Intel.