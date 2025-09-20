Консоли и аксессуары Xbox подорожают второй раз за год

Microsoft объявила о втором за 2025 год повышении цен на игровые консоли Xbox на американском рынке. Изменения вступят в силу с 3 октября и затронут все основные модели, включая лимитированную версию Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, сообщает The Verge.

© Xbox

Так, Xbox Series S 512GB подорожает до $400 (+$20), версия с 1 ТБ памяти — до $450 (+$20). Цифровая версия Xbox Series X поднимется в цене до $600 (+$50), стандартная Series X — до $650 (+$50). Лимитированная Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition теперь будет стоить $800, что на $70 дороже.

По данным The Verge, за год цена лимитированной версии выросла на $200: с момента ее выхода в 2024 году стоимость увеличилась с $600 до $800. В целом, с начала 2025 года Xbox Series X подорожала в США на $150, а Series S — на $100.

При этом стоимость консолей и аксессуаров Xbox в других странах останутся без изменений.

В мае Microsoft уже корректировала цены на консоли и аксессуары Xbox по всему миру. Также компания рассматривала возможность увеличения цен на некоторые игры до $80, однако впоследствии отказалась от этого решения.