На PC и консолях вышел ремейк The Legend of Heroes: Trails in the Sky
Nihon Falcom и GungHo Online Entertainment America объявили о релизе Trails in the Sky 1st Chapter на PC, PS5 и обеих Switch. Это ремейк The Legend of Heroes: Trails in the Sky (2004).
Trails in the Sky 1st Chapter — привычная японская ролевая игра. В отличие от оригинала, драться можно не только в пошаговом режиме, но и в реальном времени, как в серии Ys. Между этими двумя режимами разрешают свободно переключаться.
