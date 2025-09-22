Team Liquid с россиянами прошла в следующий этап VALORANT Champions 2025

Team Liquid одолела EDward Gaming в матче на вылет группы C на VALORANT Champions 2025. Встреча началась с поражения на Sunset (3-13), но Liquid удалось разогреться на Abyss (13-6) и выйти победителем на Bind (15-13).

Теперь команде Аяза nAts Ахметшина и Никиты trexx Чередниченко предстоит сыграть матч за выход в плей-офф с DRX. Встреча пройдёт 21 сентября в 16:00 мск.

EDward Gaming, которая выиграла VALORANT Champions 2024, первой покидает турнир. Для китайской команды сезон вышел неудачным:

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.