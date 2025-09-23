Американских студентов будут учить истории по GTA

Университет Теннесси анонсировал новый учебный курс, посвященный изучению истории США с 1980 года с интеграцией игр серии Grand Theft Auto в качестве основы для анализа. Программу разработал профессор истории Торе Олссон, который также возглавит преподавание, сообщает IGN.

По словам Олссона, курс ориентирован на осмысление социальных и культурных процессов в США, а видеоигры выступают лишь как инструмент вовлечения и анализа. Он считает, что популярные проекты вроде GTA, Red Dead Redemption или Ghost of Tsushima способны формировать мировоззрение аудитории. Профессор надеется, что такие занятия помогут студентам иначе взглянуть как на игры, так и на современную Америку.

Особое внимание в рамках курса будет уделено Grand Theft Auto: San Andreas, действие которой происходит в виртуальном аналоге Лос-Анджелеса. Развязка игры отсылает к событиям 1992 года — массовым беспорядкам, вызвавшим широкий общественный резонанс и остающимся значимой вехой в новейшей истории США.

Для Олссона это не первый опыт интеграции видеоигр в образовательный процесс — в 2021 году он разработал курс по истории США рубежа XIX–XX веков на примере Red Dead Redemption.

