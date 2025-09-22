AOC представила свой первый QD-OLED монитор с 2K и частотой 500 Гц

Компания AOC представила флагманский монитор AGON PRO AG276QKD2 с QHD-разрешением и частотой обновления 500 Гц. Об этом сообщает портал WCCFTech.

Монитор оснащен 26,5-дюймовой панелью Samsung QD-OLED третьего поколения с разрешением 2K (QHD), частотой обновления изображения до 500 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG) и сертификатом DisplayHDR True Black 500, подтверждающим высокий уровень контрастности и качество отображения глубоких оттенков черного.

Новинка также поддерживает 10-битную глубину цвета и обеспечивает отображение более 1 млрд оттенков, охват 99,7% цветового пространства DCI-P3, 98% Adobe RGB и 147,6% sRGB.

Для подключения предусмотрен порт DisplayPort 2.1 UHBR20, обеспечивающий вывод изображения в разрешении 2K с частотой 500 Гц без сжатия, два HDMI 2.1, а также USB-концентратор для периферии. Звуковая система включает два встроенных динамика мощностью по 5 Вт.

Модель AOC AGON PRO AG276QKD2 поступит в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене £679 (около 77,1 тыс. руб.).

