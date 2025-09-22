Названы 15 лучших видеоигровых ремейков от IGN

Издание IGN составило рейтинг лучших ремейков классических видеоигр. Ранее портал уже создавал подобный топ в 2022 году, но обновил список, добавив актуальные проекты.

Первое место занял ремейк хоррора Resident Evil 2 от Capcom. Журналисты отметили, что игра сохраняет все особенности оригинала, но переосмысливает их для современных игроков. На втором месте расположилась вторая из трёх частей ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth — авторы считают, что Square Enix расширили оригинальную JRPG, увеличив масштаб мира и добавив интересные детали в сюжет. Третью строчку занял ремейк первой части Resident Evil, который вышел в 2002 году.

Топ-15 лучших видеоигровых ремейков от IGN

15. Pokemon HeartGold and SoulSilver (2009)

14. The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)

13. Live a Live (2022)

12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025)

11. Black Mesa (2015)

10. Final Fantasy 7 Remake (2020)

9. Shadow of the Colossus (2018)

8. Demon's Souls (2020)

7. Metroid: Zero Mission (2004)

6. Resident Evil 4 (2023)

5. Persona 3 Reload (2024)

4. Silent Hill 2 (2024)

3. Resident Evil (2002)

2. Final Fantasy VII Rebirth (2024)

1. Resident Evil 2 (2019)