Названы 15 лучших видеоигровых ремейков от IGN

15 лучших видеоигровых ремейков — рейтинг IGN
Издание IGN составило рейтинг лучших ремейков классических видеоигр. Ранее портал уже создавал подобный топ в 2022 году, но обновил список, добавив актуальные проекты.
Первое место занял ремейк хоррора Resident Evil 2 от Capcom. Журналисты отметили, что игра сохраняет все особенности оригинала, но переосмысливает их для современных игроков. На втором месте расположилась вторая из трёх частей ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth — авторы считают, что Square Enix расширили оригинальную JRPG, увеличив масштаб мира и добавив интересные детали в сюжет. Третью строчку занял ремейк первой части Resident Evil, который вышел в 2002 году.
Топ-15 лучших видеоигровых ремейков от IGN
15. Pokemon HeartGold and SoulSilver (2009)
14. The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)
13. Live a Live (2022)
12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025)
11. Black Mesa (2015)
10. Final Fantasy 7 Remake (2020)
9. Shadow of the Colossus (2018)
8. Demon's Souls (2020)
7. Metroid: Zero Mission (2004)
6. Resident Evil 4 (2023)
5. Persona 3 Reload (2024)
4. Silent Hill 2 (2024)
3. Resident Evil (2002)
2. Final Fantasy VII Rebirth (2024)
1. Resident Evil 2 (2019)