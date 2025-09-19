Фанатам Bloodborne не стоит ждать никаких анонсов

Вышедший в 2015 году ролевой экшен Bloodborne создателей Dark Souls из FromSoftware до сих пор остаётся эксклюзивом PlayStation и не получил ни новой игры в своей франшизе, ни какого-либо другого весомого контента. Видимо, так будет продолжаться как минимум в ближайшие годы — о ситуации вокруг игры высказался Джефф Грабб, известный журналист и инсайдер.

© кадр из игры

В своём подкасте он заявил, что в разработке нет ремастера или компьютерного порта Bloodborne. Журналист «недавно» опрашивал свои источники, которые подтвердили, что с франшизой «ничего не происходит». Грабб согласен с тем мнением, что Sony попросту не хочет притрагиваться к серии без её оригинальных творцов из FromSoftware, у которых и без того есть полно работы.

Также Джефф Грабб думает, что на грядущем шоу State of Play, которое может пройти до конца сентября, анонсируют очередной компьютерный порт бывшего эксклюзива PlayStation. Его предположение гласит, что новую платформу посетит ремейк Demon’s Souls (2020). Тот самый, который стал одной из стартовых игр в линейке проектов, которые поддерживают режим энергосбережения на PlayStation 5.

А пока у Bloodborne есть появилось своеобразное второе дыхание — всё благодаря эмулятору PlayStation 4 и фанатским модификациям. Также геймеры оживили мультиплеер игры в честь её десятилетия в этом марте.